Die Chefin des rheinland-pfälzischen Landes-Umweltamts (LfU) wird Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz. Sabine Riewenherm hatte ihren bisherigen Posten in Mainz im April 2020 übernommen. Monate später sprach die Landes-CDU deshalb von grüner Günstlingswirtschaft: In einem Bericht der „Rhein-Zeitung“ war beschrieben worden, wie eng die Karriere der Biologin mit dem Werdegang der damaligen Landes-Umweltministerin Ulrike Höfken verknüpft war. Höfken musste Ende 2020 zurücktreten, weil das rheinland-pfälzische Oberverwaltungsgericht in einem Urteil von „systematischer Willkür“ bei Einstellungen und Beförderungen in ihrem Ministerium gesprochen hatte. Ihre Nachfolgerin wurde die grüne bisherige Integrationsministerin Anne Spiegel aus Speyer, die nun Riewenherms Wechsel an die Spitze des Bundesamts bekannt gegeben hat. Sie lobt die Biologin als „versierte, erfahrene und hochkompetente Naturwissenschaftlerin“. Wer ihr nachfolgt, soll mit einer Ausschreibung geklärt werden.