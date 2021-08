Die Rundreise der Impfbusse durch Rheinland-Pfalz geht in die zweite Woche. Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit sind auch Aufenthalte im Landkreis vorgesehen. Fürs Impfen braucht man vorher keinen Termin.

Nach den Angaben des Mainzer Ministeriums hält eines der sechs landesweit eingesetzten mobilen Impfbusteams am Montag von 8 bis 12 Uhr am Penny-Markt in Maxdorf, Speyerer Straße 29. Am Dienstag ist ein Impfbus von 14 bis 18 Uhr beim Aldi-Markt in Schifferstadt, Waldspitzweg 4, stationiert. Zuvor können sich Impfwillige aus dem Kreis von 8 bis 12 Uhr beim Edeka-Markt in Speyer (Am Rübsamenwühl 4) einfinden. Und wer eher im Norden des Kreises unterwegs ist, kann sich den Mittwoch vormerken: Dort wird von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr beim Penny-Markt Bobenheim-Roxheim, Wormser Landstraße 29, geimpft.

Die sechs mobilen Impfbusteams impfen auf Supermarktparkplätzen quer durch Rheinland-Pfalz ohne vorherige Terminvergabe. Impfwillige können zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und Biontech wählen. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz und in Kooperation mit verschiedenen Supermarktketten im Land.