Auf dem Landesparteitag der FDP hält Bundesverkehrsministers Volker Wissing eine Rede. Rheinland-Pfalz spielt in ihr keine Rolle.

Die Bürgerhalle in Mainz-Finthen ist gut 600 Kilometer von Berlin entfernt, und die rund 200 Delegierten des rheinland-pfälzischen FDP-Landesparteitags bildeten am Samstag auch nicht den Bundestag. Dennoch klang die gut einstündige Parteitagsrede des Landesvorsitzenden Volker Wissing mehr nach einer Regierungserklärung des Digital- und Verkehrsministers Wissing.

Mit seiner Digital- und Gigabitstrategie verspricht der Südpfälzer Glasfaser und 5G überall, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind. In der Landwirtschaft soll die digitale Steuerung helfen, Pflanzenschutzmittel gezielt auszubringen. Ein Verbot sei keine Lösung. Mit dem 9-Euro-Ticket habe er bewiesen, wie 25 Prozent mehr Menschen den Öffentlichen Nahverkehr nutzen könnten, ohne das Angebot auszuweiten. Bei der klimaneutralen Ausrichtung der Mobilität forderte er Offenheit für alle Technologien.

Es geht um den Streit, den er mit der EU-Kommission und mit dem grünen Koalitionspartner um E-Fuels austrägt, um alternative Treibstoffe für Verbrennermotoren, statt deren Ende bis 2035 festzuschreiben. Den Grünen wirft Wissing eine „naive Sicht“ auf den Verkehr und seine Entwicklung zu. „Wer heute nicht in Straßen investiert, wird das Land in den Stau schicken.“ Es fehle den Grünen auch an Vorschlägen für die Schiene. Just am Vortag ist Wissing für die Korridorsanierung der Riedbahn gefeiert worden, dafür, dass er eine Generalsanierung statt des ewigen Flickwerks anpackt. „Da müssen wir uns von den Grünen gar nichts sagen lassen“, wettert er dann doch in Parteitagsmanier.

Er stehe für konkrete Vorschläge und nicht für „Klimablabla“. Kein freundliches Wort kommt Wissing zur Ampel über die Lippen, dabei regiert die FDP im Land und im Bund mit SPD und Grünen. Lobte er früher das Bündnis im Land als Vorbild, würdigte er jetzt nicht einmal die Arbeit von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Justizminister Herbert Mertin, den beiden Liberalen im rheinland-pfälzischen Kabinett. Dennoch überzeugte der 52-Jährige die Delegierten. Mit 83,8 Prozent bestätigten sie ihn als Landeschef. Vor zwei Jahren waren es nur 64,5 Prozent.