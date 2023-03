Beim ersten Präsenzparteitag nach Corona klappt es bei den Liberalen in Rheinland-Pfalz wieder mit den Wahlergebnissen für den Landesvorstand. Wissing verteidigt seine Verkehrspolitik und teilt gegen die Grünen aus. Außerdem gibt es ein neues Amt und ein bisschen schlechte Stimmung. An Bekanntheit fehlt es dem Landeschef der rheinland-pfälzischen Liberalen nicht. Am Vorabend des Landesparteitags am Samstag in Mainz kommt Volker Wissing (52), Bundesminister für Digitales und Verkehr, in der ZDF-Satire-Sendung „heute-show“ groß raus.

Zum vollständigen Text geht’s hier

Zum Kommentar geht’s hier

Zum Interview über die Hochstraße in Ludwigshafen geht’s hier