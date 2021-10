Beim Wettbewerb um den alle drei Jahre vergebenen Preis des Bunds Deutscher Architekten sind 40 Projekte eingereicht worden – vom neu gebauten Hühnerstall bis zum sanierten rheinland-pfälzischen Landtag. Eines der drei Siegerprojekte ist die KulturHalle in Schaidt (Wörth) von AV1 Architekten aus Kaiserslautern. Ebenfalls erste Preise haben der Hof Wendenius in Hainau und das neue Feuerwehrhaus in Ingelheim bekommen. Aus Pfälzer Sicht gab es Anerkennungen für die Sanierung und Weiterentwicklung des Alten Forsthauses in Hördt von Haack Lauerbach Architekten (Ottersheim) und das Wohnquartier Q2 PARK_SIDE in Speyer. In die engere Auswahl kamen zudem der Umbau einer ehemaligen Reithalle zu Studios und Werkstätten für Kunststudierende in Landau von Thorsten Holch und Lamott Architekten (Karlsruhe) und die Sanierung des Gemeindesaals der Lutherkirche in Kaiserslautern. Hier war das Kaiserslauterer Büro bayer/uhrig architekten verantwortlich. Der Jury saß die Weimarer Architektin Antje Osterwold vor. Verliehen wurden die Preise und Anerkennungen am Freitag in Mainz von Finanzministerin Doris Ahnen.