Zwei Verletzte und 17.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagmorgen in Frankenthal. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, ist eine 43-jährige Frau aus Landau gegen 9.48 Uhr einem 57-jährigen Mann aus Grünstadt in der Industriestraße ungebremst aufgefahren, als dieser an der Kreuzung zur Robert-Koch-Straße anhielt. Die Autofahrerin gab an, dass sie durch die Sonneneinstrahlung massiv geblendet wurde und daher das Auto übersehen hatte. Beide Fahrer erlitten durch den Aufprall Schleudertraumata, Hämatome und Schnittwunden.