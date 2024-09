Ein Pfälzer ist nun der höchste Sportfunktionär in Rheinland-Pfalz: Rudolf Storck ist am späten Samstagvormittag zum Präsidenten des Landessportbunds gewählt worden. Das Ergebnis für den 67-Jährigen bei der Mitgliederversammlung in Bingen fiel einstimmig aus, alle Delegierten schenkten ihm das Vertrauen – Storck war allerdings auch der einzige Kandidat. „Ich habe für heute viele Seiten Papier vorbereitet, aber keine für diesen Moment“, sagte er nach seiner Wahl.

Seit Juni führt Storck den Landessportbund bereits kommissarisch als Präsident, nachdem sein Vorgänger Wolfgang Bärnwick im Juni überraschend zurückgetreten war. Der Landauer Storck ist zudem seit 2022 Präsident des Sportbunds Pfalz. Eine zentrale Aufgabe für den Südpfälzer dürfte sein, den Landessportbund in eine ruhigere Zukunft zu führen, nachdem es in jüngerer Vergangenheit mehrere Personalwechsel gab.