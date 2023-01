Die Pläne der EU, den Einsatz und die Risiken von Spritzmitteln in der Landwirtschaft bis 2030 zu halbieren, greifen zu kurz. Wie ein Team um die Wissenschaftler Sascha Bub und Ralf Schulz von der TU Kaiserslautern-Landau erforscht hat, wird sich die Erwartung der EU, die Spritzmittelrisiken mit dem aktuellen Konzept zu senken, nicht für alle Tier- und Pflanzengruppen erfüllen. Schulz sagte der RHEINPFALZ am SONNTAG: „Im Endeffekt bezieht das Bewertungsinstrument der EU vor allem die eingesetzte Menge von Spritzmitteln, aber nicht deren Giftigkeit in die Bewertung ein, ein Fehler, den die Politik bereits seit Jahrzehnten macht.“

