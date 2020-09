Die Stadt Landau plant, die neue Sirene auf dem Dach der Grundschule Wollmesheimer Höhe am Samstag erneut zu testen. Sie soll um 10 Uhr ausgelöst werden, um 10.05 Uhr soll das Entwarnungssignal erklingen, teilt die Stadt mit. Die Sirene hätte am 10. September beim bundesweiten Warntag heulen sollen, doch sie blieb stumm – wie viele andere Sirenen und internetbasierte Warnsysteme in ganz Deutschland auch. Die technischen Probleme seien mittlerweile behoben, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Die Sirene sei nach der Installation auf dem Dach abgenommen worden, danach sei allerdings noch eine neue Software aufgespielt worden. Dieses Zusammenspiel zwischen Bauteilen, Software und der Anzahl der Mitwirkenden habe wohl zum Scheitern des ersten Tests geführt. Die Stadt geht davon aus, dass die Sirene beim kommunalen Test am Wochenende funktionieren wird.