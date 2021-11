Die Stadt Landau will auf eigene Kosten einen Experten engagieren, der das Genehmigungsverfahren für eine komplette Erneuerung des Geothermiekraftwerks in der Eutzinger Straße begleitet, die Stadt in technischen Fragen berät, mögliche Alternativen aufzeigt und der Stadt hilft, „eine eigene Rechtsposition“ zu erarbeiten. So reagiert die Stadt auf Pläne des neuen Kraftwerkbetreibers, eine dritte Bohrung niederzubringen und das Kraftwerk umfassend zu erneuern. Das Landesamt für Geologie und Bergbau hatte kürzlich erklärt, dass für die Bohrung keine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig sei. Das stößt bei der Stadt auf Kritik.