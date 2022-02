Am 11. Dezember geht in Landau ein neuer Busverkehr an den Start, der Landau-Takt 2022. Das Liniennetz wird ausgebaut, der Takt auf mindestens halbstündlich verdichtet. Die Stadtdörfer werden besser angebunden und die Betriebszeiten auf 6 bis 21 Uhr ausgedehnt. Ergänzend gibt es einen Bedarfsverkehr auf Abruf, der mit Großraum-Pkw mit E-Antrieb gefahren wird. Diese Pläne hat Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) am Mittwochnachmittag vorgestellt. Keine Angaben gibt es bisher zu den Kosten, weil die Ausschreibung gerade erst gestartet ist. Mehr zum Thema lesen Sie hier