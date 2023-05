Viele Autofahrer haben sich am Freitag in der Wieslauerstraße verwundert die Augen gerieben. Die Stadt hat einen modalen Filter in Betrieb genommen: eine Sperre schräg über eine Kreuzung hinweg, die die Durchfahrt sperrt und alle Verkehrsteilnehmer bis auf Zweiradfahrer und Fußgänger zum Abbiegen zwingt. Die Rückmeldungen sind durchwachsen.