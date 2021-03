Als Zeichen für den Klimaschutz gehen am Samstag an etlichen öffentlichen Gebäuden in Landau die Lichter aus. Die Stadt beteiligt sich an der weltweiten Aktion „Earth Hour“ (Stunde für die Erde) der Naturschutzorganisation WWF, an der Menschen rings um den Erdball aufgerufen sind, eine Stunde lang das Licht auszuschalten. Die Stadt schaltet um 20.30 Uhr die Beleuchtung im Rathaus, der Villa Streccius und im Alten Kaufhaus aus. „Auch, wenn die Corona-Pandemie nach wie vor die Schlagzeilen dominiert, dürfen wir andere Herausforderungen wie den Klimawandel nicht aus dem Blick verlieren“, betont Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU). Die Klimakrise sei nur in einer gemeinsamen gesellschaftlichen Kraftanstrengung zu bremsen, sagt Umweltdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Die Stadt ruft daher alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich auch im Privaten an der Earth Hour zu beteiligen. Man kann sich dazu unter www.wwf.de/earthhour registrieren und dort auch weitere Informationen zur Aktion einsehen. Landau macht seit 2019 bei der Aktion mit.