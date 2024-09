Seit Tagen sind in der Landauer Innenstadt Hinweisschilder an Straßen zu sehen: gesperrt am 3. Oktober bis 20 Uhr. Einzelne Buslinien entfallen. Die Stadt rüstet sich für den Bréal-Marathon am Donnerstag um 10 Uhr anlässlich ihres 750. Geburtstages.

Weil 710 Marathon- und 1674 Halbmarathon-Läufer, so viele haben sich angemeldet, sowie zig Staffeln gemeinsam starten, gibt es am Deutschen Tor im Nordring eine Startaufstellung in sechs Startzonen nach angestrebten Zielzeiten. Für Staffelläufer wird auf dem Alten Messplatz ein Shuttle-Transfer eingerichtet, der sie zu den Wechselzonen bringt. Der Stadtmarathon berührt die Stadtdörfer Godramstein, Nußdorf, Mörlheim, Queichheim, Wollmesheim und Arzheim. Direkt vor dem Rathaus erreichen die Läufer das Ziel. Dort ist Party mit DJs, Bands und Hüpfburg.

Für die schnellste Pfälzerin und den schnellsten Pfälzer hat Hans-Jürgen Eichberger (Eichis Laufladen in Kandel) „goldene“ Schuhe gestaltet. Mit 2:19:52 Stunden hält er seit 1981 den Marathon-Pfalzrekord. Mit so einer Zeit rechnet am Donnerstag keiner. Triathlet Thomas Beiersdörfer aus Hochstadt nimmt teil, im Jahr 2000 schaffte er es mit 2:36:52 Stunden in die pfälzische Jahresbestenliste. Frank Becker von Maccabi Tel Aviv ist ebenfalls ein Seniorenläufer. In Tel Aviv lief Tanja Hellmann von der LG Rülzheim 2017 ihren ersten Marathon und war in 2:51 Stunden Dritte hinter zwei Afrikanerinnen. Die 32-Jährige läuft selten Marathon und hat sich gut vorbereitet.

Michael Bréal, Namensgeber des Marathons, wurde 1832 in Landau geboren. Er setzte sich dafür ein, dass der Lauf erstmals 1896 ins Olympia-Programm aufgenommen wurde.