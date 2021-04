Die Corona-Impfkampagne an der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer zögert sich hinaus. Eigentlich hätten die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft bereits mit dem Präparat von Astrazeneca geimpft werden sollen, jetzt werde nach dessen Stopp für jüngere Impflinge auf das von Johnson & Johnson gehofft, so Leiter Steffen Renner auf Anfrage. Bei einer ersten Abfrage hätten aber nur rund 30 Prozent der mehr als 700 Teilnehmer Bereitschaft zur Impfung signalisiert. Teilweise seien sie von Desinformationskampagnen in ihren Heimatländern verunsichert, so Renner. „Wir führen aber gerade viele Gespräche, um die Vorteile einer Impfung zu verdeutlichen.“

Einen neuen Zeitplan gebe es noch nicht, das Land bemüht sich aber nach Mitteilung seiner Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion um eine „schnellstmögliche Lösung“. 45 positiv getestete Bewohner waren demnach am Mittwoch in der AfA-Sporthalle isoliert. Drei neue Fälle waren laut Land seit Wochenbeginn hinzugekommen, etliche Entlassungen aus der Quarantäne stünden kurz bevor. Ein Großteil der AfA-Mitarbeiter sei schon über die Impfzentren gegen das Virus geschützt worden. Renner beziffert deren Anteil auf 70 bis 80 Prozent.