Am Ende des ersten Quartals 2023 wird die rheinland-pfälzische Landesregierung wöchentlich 400 Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen verteilen. Das sagte Integrationsministerin Katharina Binz am Wochenende in Mainz im Gespräch mit der RHEINPFALZ.Bis zum Jahresende 2022 ist die Anzahl der zu verteilenden Personen auf 150 gedeckelt, um den Städten und Gemeinden eine verlässliche Planung zu ermöglichen. Nach Ministeriumsangaben ist die schrittweise Anhebung den Kommunalen Spitzenverbänden bereits mitgeteilt worden. Binz, die zugleich stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes ist, sprach von den zwei Fluchtbewegungen die im laufenden Jahr zu bewältigen waren: Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar flüchteten bisher 44.000 Menschen aus dem betroffenen Land nach Rheinland-Pfalz. Seit dem Spätsommer und Herbst kamen noch Asylbegehrende aus anderen Herkunftsländern, darunter Afghanistan und Syrien, hinzu. Bislang sind dies 11.000 Leute. „Wir können derzeit noch nicht sagen, wie viele Menschen im nächsten Jahr kommen werden“, sagte Binz. Auf dem Landesparteitag der Grünen am Samstag in Mainz hat sie außerdem eine aktive Zuwanderungspolitik für Deutschland gefordert. So sollten junge Menschen, die sich für einen Ausbildungsplatz interessieren, auch ohne Vertrag einreisen können.

Zum ausführlichen Interview geht es hier.