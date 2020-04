Vor der schrittweisen Öffnung der Schulen in Rheinland-Pfalz ab dem 4. Mai haben Landesregierung und Kommunale Spitzenverbände beschlossen, jedem Schüler eine sogenannte „Alltagsmaske“ zur Verfügung zu stellen. Das haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD),Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und der Vorsitzende des Städtetags, Michael Ebling (SPD), am Dienstagnachmittag in Mainz bekannt gegeben. Zusätzlich unterstützt die Landesregierung die Schulträger mit einem Startpaket für „Gute Hygiene zum Schulstart“. Dieses besteht aus 70.000 Litern Desinfektionsmittel und 430.000 Stück einfachen Mund-Nasen-Schutz als „Notfallkoffer“, falls Kinder ihre Maske vergessen. Der Gesamtwert der Schutzausrüstung belaufe sich auf rund 2,5 Millionen Euro, so Dreyer.

Bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs werden sich die Schulen auch auf neue Hygienebestimmungen einstellen müssen. Dazu gehören gewisse Abstände zwischen den Pulten, regelmäßiges Lüften sowie Regelungen für die Sanitäranlagen. Ihre „Alltagsmasken“ sollen die Schüler künftig auch auf dem Schulweg in Bus und Bahn tragen.

Es sei wichtig, das öffentliche Leben trotz Präsenz des Virus wieder behutsam in Gang zu bringen, sagte Bürgermeister Ralph Spiegler, stellvertretender Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.