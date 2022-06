An der Technischen Hochschule Bingen fördert das Land die Einrichtung der rheinland-pfälzischen Biotechnologie-Akademie mit 750.000 Euro in den nächsten drei Jahren. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag auf ihrer Sommerreise in Bingen.

Die Präsidentin der Hochschule, Antje Krause, sagte, die Akademie solle Biotechnologie in Rheinland-Pfalz sichtbarer machen. Neben der Hochschule Bingen und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz gibt es den Angaben nach auch Professuren am Umweltcampus Birkenfeld oder in Kaiserslautern.

In Pirmasens als Nebenstelle der Uni Kaiserslautern gibt es nach den Worten von Georg Krausch, dem Biotechnologie-Koordinator der Landesregierung und Präsidenten der Uni Mainz, eine Professur für Medikamentenzulassung. Auch dieses Angebot solle an der Akademie verfügbar sein. Nicht nur die Hochschulen, auch die Unternehmen sollen sich beteiligen. Gedacht ist, dass an der Akademie mit Sitz in Bingen nicht nur Studierende Bildungsangebote finden, sondern auch Beschäftigte weitergebildet werden. Die Koalition aus SPD, Grünen und SPD hat die Entwicklung des Biotechnologiestandortes Rheinland-Pfalz nach dem Impfstofferfolg von Biontech zu einem der Regierungsschwerpunkte erklärt. Dazu hat das Land einen Biotechnologie-Beirat ins Leben gerufen, deren Vorsitzende die Deutschland-Chefin von Boehringer Ingelheim, Sabine Nickolaus, ist.