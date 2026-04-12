Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium prüft eine Fortführung der Zuzugssperre für Geflüchtete in Pirmasens. Das geht aus einem Schreiben an die Stadt hervor. Vorangegangen war eine entsprechende Bitte von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Staatssekretär Janosch Littig (Grüne) weist darauf hin, dass die seit Februar 2025 bestehende Zuzugssperre zeitlich nicht befristet sei. Nach Zwicks Angaben hat sie zwar einen weiteren Anstieg der Sekundärmigration verhindert und damit Stadtgesellschaft und Ehrenamt vor einem Kollaps bewahrt, Pirmasens benötige aber eine weitere Verschnaufpause, um eine nachhaltige Integrationsarbeit zu ermöglichen.

Aktuell leben in Pirmasens rund 2500 Menschen mit Fluchthintergrund. Laut Zuzugssperre dürfen Asylberechtigte, ausländische Staatsangehörige mit zuerkannter Flüchtlingseigenschaft, subsidiär Schutzberechtigte und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen nach Pirmasens ziehen. Die Zuzugssperre war notwendig geworden, weil besonders viele Flüchtlinge im Rahmen einer Sekundärmigration in der Stadt ihren Wohnsitz genommen hatten.