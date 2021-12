Die Pläne für eine Neukonzeption des Wanderwegenetzes im Pfälzerwald haben eine wichtige Hürde genommen: Am Mittwoch übergab die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in der Zentrale des Biosphärenreservates in Lambrecht einen Förderbescheid über 204.000 Euro an den Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder (CDU). Diese Summe entspricht rund 80 Prozent der voraussichtlichen Gesamtkosten von 255.000 Euro.

„Zentrales Gerüst touristisch interessanter Wege“

Ziel ist es, „eine neue sachgerechte Grundstruktur der Wanderwege im Pfälzerwald“ herauszuarbeiten, informierte die Ministerin. Dadurch sollen die Routen nicht nur qualitativ verbessert werden, sondern es solle auch ein zentrales Gerüst touristisch interessanter Wege im gesamten Pfälzerwald entstehen. Der Bezirksverband Pfalz ist Träger des Biosphärenreservates. Das neue Wanderwegekonzept soll laut Ministerium zusammen mit der Pfalz Touristik entwickelt werden.