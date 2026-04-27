Mainz. Das Land fördert 20 Kommunen bei der Anschaffung gemeinsamer Zufahrtssperren bei Festen und Veranstaltungen.

Nach Angaben von Innenminister Michael Ebling (SPD) wird mit jetzt 2,4 Millionen Euro bewusst die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt, weil dies wirtschaftliche Vorteile biete und es ermögliche, neue Ideen und Lösungen zu testen, die in einzelnen Kommunen so nicht umsetzbar gewesen wären. Voraussetzungen für die Förderung war, dass mindestens drei Kommunen die mobilen Sperren über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren gemeinsam nutzen. Sie bekommen bis zu 140.000 Euro bei vier Partner und bis zu 105.000 Euro, wenn es drei sind.

Gefördert werden nun der Donnersbergkreis zusammen mit den Verbandsgemeinden Göllheim, Kirchheimbolanden, Nordpfälzer Land und Winnweiler, die Städte Neustadt und Frankenthal zusammen mit Haßloch und der Verbandsgemeinde Deidesheim, die Verbandsgemeinden Eisenberg und Leiningerland mit der Stadt Grünstadt, die Verbandsgemeinden Herxheim, Bad Bergzabern und Offenbach an der Queich, die Stadt Zweibrücken mit den Verbandsgemeinden Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land, die Stadt Pirmasens mit den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Dahner Felsenland sowie die Stadt Speyer mit Schifferstadt und den Verbandsgemeinden Rheinauen und Römerberg-Dudenhofen.