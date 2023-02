Rund 3,38 Millionen Tempoverstöße hat die rheinland-pfälzische Polizei im Jahr 2021 festgestellt. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren es etwa 2,87 Millionen Fälle gewesen, 2019 blitzte es rund 2,9 Millionen Mal. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG mitgeteilt. Wie oft Kommunen auf ihren innerörtlichen Straßen den Verkehr kontrolliert haben, ist in der Statistik des Landes nicht aufgeführt. Wie viel Bußgelder aufgrund von Geschwindigkeitsverstößen eingenommen wurden, lässt sich nach Angaben des Ministeriums ebenfalls nicht beziffern. Es gebe ausschließlich Daten zu den Gesamteinnahmen. Demnach flossen 2021 85,5 Millionen Euro Bußgelder, 2020 mussten Verkehrssünder insgesamt 81 Millionen Euro überweisen, 2019 waren es 88 Millionen Euro. Die These, dass immer häufiger geblitzt werde, weist das Ministerium zurück und betont: Nicht angepasste Geschwindigkeit sei eine der Hauptunfallursachen. Durch eine flächendeckende Tempoüberwachung sollen Verkehrsunfälle reduziert werden, indem Autofahrer ihr Fahrverhalten anpassen. Die Polizei kontrolliere das Tempo mit Schwerpunkten an Stellen, an denen es immer zu Unfällen kommt, und an Gefahrenpunkten. Die Auswahl der Messstellen obliege den jeweils zuständigen Dienststellen.