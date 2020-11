Die rheinland-pfälzische Landesregierung will bis Mitte Dezember landesweit 36 Zentren für Corona-Impfungen einrichten und hat dafür bereits Spritzen beschafft - auch wenn ein Impfstoff noch auf sich warten lässt. Es sei notwendig, Strukturen zu schaffen, die eine Erreichbarkeit der zu impfenden Personengruppen sicherstellten, sagte Markus Kuhlen vom Gesundheitsministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Neben landesweiten Impfzentren solle es auch mobile Teams geben, die beispielsweise Alten- und Pflegeheime aufsuchten. Ziel sei ein Impfzentrum in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt.

„Die Zentren werden von Bund und Land je zur Hälfte finanziert und sollen bis Mitte Dezember startklar sein“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Der Impfstoff werde an einer zentralen Stelle bei minus 70 Grad gelagert werden. Der Bund habe sich verpflichtet, den Impfstoff zu verteilen, und es werde derzeit geklärt, ob die Bundeswehr den Transport bei minus 70 Grad unterstütze, sagte Generalleutnant Martin Schelleis, Inspekteur der Streitkräftebasis der Bundeswehr. Die rund 180.000 Soldaten in Deutschland gehörten wie die Polizei zu den ersten Gruppen, die geimpft würden, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD).

Die Landesregierung habe auch bereits frühzeitig Spritzen und Kanülen beschafft, sagte Kuhlen. So solle sichergestellt werden, dass in einer Anfangsphase, in der vor allem in den 36 Zentren geimpft werde, ausreichend Zubehör zur Verfügung stehe, um einen Großteil der Bevölkerung impfen zu können. Das Ministerium geht davon aus, dass pro Impfung eine Spritze und zwei Kanülen benötigt werden.

Die meisten Hersteller sähen derzeit zwei Impfungen zum Schutz gegen Sars-CoV-2 vor. „Grundsätzlich ist Impfen eine ärztliche Aufgabe.“ Die Mediziner könnten die Impfung aber unter Aufsicht auf medizinisches Personal delegieren. Die Aufklärung müssten aber Ärzte übernehmen.

Eine große Herausforderung liege darin, dass noch nicht abgeschätzt werden könne, wann welcher Impfstoff in welchen Mengen zur Verfügung stehe, sagte der Ministeriumssprecher. Biontech in Mainz und der US-Pharmakonzern Pfizer hatten am Montag als erste westliche Hersteller vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung entscheidenden Impfstoff-Studie veröffentlicht; die EU hat sich Hunderte Millionen Dosen des angekündigten Biontech-Impfstoffs gesichert.