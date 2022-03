Die Menschen in Rheinland-Pfalz können sich bis Ende Juni weiterhin kostenlos mit einem Bürgertest auf das Coronavirus testen lassen. Die bereits bestehenden 2909 Teststellen im Land haben auf Grundlage der neuen Testverordnung des Bundes eine erneute Beauftragung bis einschließlich 30. Juni 2022 bekommen, wie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz (LSJV) am Donnerstag mitteilte.

„Ich begrüße es, dass das flächendeckende Netz an Teststellen im Land bis Ende Juni erhalten bleiben soll. Mit Blick auf die aktuell hohen Infektionszahlen ist es sinnvoll, die Teststruktur weiterhin vollumfänglich anzubieten“, so Detlef Placzek, Präsident des LSJV.

Keine weiteren Teststellen

Allerdings sei eine Registrierung weiterer neuer Teststellen nicht mehr möglich. Die Corona-Tests an den derzeit verfügbaren Standorten werden zu rund 70 Prozent durch kommerzielle Anbieter durchgeführt, so das LSJV. Etwa 11 Prozent würden in Arztpraxen abgedeckt. Rund 10 Prozent werden demnach kommunal oder durch Hilfsorganisation betrieben. Apotheken decken rund 9 Prozent ab.