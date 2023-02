Was heute in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern wichtig ist:

Um Kaiserslautern und die Stadtteile in der Dunkelheit zu beleuchten, braucht“s fast 14.600 Leuchtenstandorte entlang der gut 400 Kilometer Straßen und auf den Plätzen. Dabei geht“s längst nicht mehr nur um Helligkeit. Die Straßenbeleuchtung der Zukunft kann mehr.

Das 800. Jubiläum Mölschbachs hat die Bürger stärker zusammenwachsen lassen. Auch viele junge Menschen haben sich bei der Feier eingebracht. Laut Ortsvorsteher Jörg Walter findet in Mölschbach gerade eine Verjüngung der Bevölkerung statt. Der sind allerdings durch die Lage des Stadtteils Grenzen gesetzt.

Mit perlenden Pianoklängen Wahlkampf machen? Damit wartete der grüne OB-Kandidat Tobias Wiesemann am Samstag in der Scheune des Stadtmuseums in Kaiserslautern auf. Weitgehend unbekannte Stücke des vor 200 Jahren in Kaiserslautern geborenen, nach Frankreich ausgewanderten Charles Alwens wurden vorgestellt.

Ist der Toaster kaputt? Oder geht der alte Staubsauger nicht mehr? Da wäre es doch nachhaltiger, die Geräte reparieren zulassen, anstatt sie einfach wegzuwerfen. Die „Mach-Bar“ im Vereinsheim des FV Viktoria in Bruchmühlbach kann eine Anlaufstelle dafür sein.

Laute „Allee Hopp“-Rufe hallten am Samstag durch die Turn- und Festhalle, wo der Unterhaltungsverein Bruchmühlbach (UVB) zu seiner Prunksitzung eingeladen hatte. Ausgelassene Fröhlichkeit herrschte auch im Dorfgemeinschaftshaus in Elschbach bei der Prunksitzung des Sport- und Gesangvereins 1925. Rund 200 gut gelaunte Gäste fanden sich am Freitag im Frankensteiner Bürgerhaus zur Turnerfasnacht ein.