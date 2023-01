Neue Wanderwege im Pfälzerwald geplant

Eigentlich sollte der Wegeplan schon im November fertig werden. Doch es gab einen Aufschrei seitens des Pfälzerwald-Vereins: Etwa die Hälfte der Routen sollten wegfallen. Doch jetzt gibt es eine Einigung. Zum Artikel

Geht es an der Baustelle B10 zu langsam voran?

Es sieht so aus, als würde auf der Baustelle der B10 zu wenig gearbeitet werden. Große Fortschritte sind seit Monaten nicht zu sehen. Doch stimmt das wirklich? Nun äußert sich der Landesbetrieb Mobilität. Zum Artikel

Fall einer toten Pfälzerin bei „Aktenzeichen XY“ – Was damals geschah

Am 27. Januar 1997 fand ein Fernfahrer die Leiche der 26-jährigen Eva Götz aus Wernersberg in der Südpfalz in Freiburg am Straßenrand. Der Fall ist immer noch nicht geklärt. Nun wird er in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ wieder augerollt. Zum Artikel

Gina Lollobrigida im Alter von 95 Jahren gestorben

Die italienische Schauspielerin Gina Lollobrigida ist tot. Lollobrigida zählte zu den großen Filmikonen Italiens, doch ihre letzten Jahre waren nicht schön. Zum Artikel

Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück

Seit Monaten steht Christine Lambrecht in der Kritik, nun trat die SPD-Politikerin als Verteidigungsministerin zurück. Wer folgt ihr nach? Aussichtsreiche Kandidaten gibt es. Zum Artikel

Gelähmt nach Corona-Infektion: Schülerin kann wieder gehen

Lea war 16 Jahre alt, als sie sich im Sommer 2021 mit dem Corona-Virus infizierte. Danach war sie viele Monate auf den Rollstuhl angewiesen. Jetzt kann die Schülerin aus Carlsberg endlich wieder gehen – und arbeitet an ihrem nächsten Ziel. Zum Artikel

Kommt die Vier-Tage-Woche?

Immer mehr Firmen wollen weg von starren Arbeitszeitmodellen und probieren die Vier-Tage-Woche. Das Motiv: Der Kampf um Arbeitskräfte. Zum Artikel

Nach 60 Jahren: Neue Lostrommeln fürs Lotto

Es ist eine Zäsur: Nach 60 Jahren gibt es beim Lotto neue Ziehungsgeräte – es hat sich ausgeklackert. Zum Artikel

Die letzten Schwestern verlassen das Karmelkloster

Seit 1958 sind die Unbeschuhten Karmelitinnen im Hauensteiner Karmel zu Hause. Doch das Kloster soll aufgegeben werden. Jetzt zeichnen sich die weiteren Entwicklungen ab. Zum Artikel

Der Traum vom Tiny House

Dennis Kinzebach und Caroline Wagener aus Wachenheim haben in den vergangenen Jahren immens viel Arbeit in ihren Traum von vier Tiny Houses auf dem Mundhardter Hof investiert. Auf ihrem Weg mussten sie seit 2018 einige Hürden nehmen. Zum Artikel