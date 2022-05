Ein Leben ohne Lamas, das mag man sich im Trifelsland gar nicht mehr vorstellen. Auf Völkersweilerer Weiden und am Kurpark in Annweiler tummeln sich die Pfalz-Lamas von Rudolf Klotz schon länger. Jetzt hat ein kuschliges Trio ein neues Zuhause bezogen. Was die tierische Senioren-WG in einer Kläranlage macht, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.