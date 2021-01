Gut überstanden hat Riesenseeadler Lagertha den Transport von Stettin nach Föckelberg in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der Adler war am 4. Juli bei einer Flugschau des Wildparkes Potzberg verschwunden und kurz danach in einer Auffangstation in Polen aufgenommen worden. Nach zähen Verhandlungen am Wochenende verzichteten die Polen auf die ursprüngliche Forderung, die Unterhaltskosten für die sechs Monate ersetzt zu bekommen. Jetzt muss Lagertha 14 Tage in Quarantäne, in der sie tierärztlich behandelt und auch einen Mikrochip erhält, eher sie wieder in Kontakt zu den anderen Greifvögeln kommen kann.