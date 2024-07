In Neustadt ist in der Nacht ein Feuer in einer Lagerhalle in der Hermann-Wehrle-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte laut Polizei den Brand im Gewerbegebiet unter Kontrolle, bevor er auf die ganze Halle übergriff. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.