Mehrere Maschinen zur Reinigung von Tankcontainern haben laut Polizei am Freitag, 22. Oktober, gegen 20.35 Uhr in einer Lagerhalle in der Holländerstraße in Mannheim angefangen zu brennen. Grund sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Das Feuer habe dann auf zwei Container übergegriffen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt.