Die Lage in den Krankenhäusern in Landau und an der Südlichen Weinstraße entspannt sich. Die Quarantäne für die Mitarbeiter und Patienten des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße in Landau und Annweiler ist abgelaufen. Das Krankenhaus geht seit Sonntag wieder schrittweise in den Normalbetrieb. Wie das geschehen soll, ist noch unklar: „Dies erfolgt abhängig vom verfügbaren Personal, das nun zeitlich verteilt nach Genesung von der Sars-CoV-2-Infektion wieder in den Dienst zurückkommt“, teilt das Klinikum auf Anfrage mit.

