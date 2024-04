Die Frühjahrsumfrage unter Handwerksbetrieben in der Pfalz zeugt von Verunsicherung. Während ein Teil der Unternehmen optimistischer in die Zukunft blickt als vor einem Jahr, bewertet die Handwerkskammer die Lage etwa im Bausektor in der Region als „bedrohlich“.

Die Baubranche bleibt das Sorgenkind im Pfälzer Handwerk. Das hat die Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Handwerkskammer der Pfalz (HWK) ergeben. Noch vor nicht allzu langer Zeit brummte das Geschäft rund um den Neu- und den Ausbau von Immobilien, doch schon im vergangenen Jahr trübte sich die Lage bei vielen Betrieben deutlich ein. Deutlich gestiegene Zinsen bei immer noch hohen Immobilienpreisen drücken weiter auf die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen. Obwohl der Bedarf an Immobilien vorhanden ist, beschränken sich etwa Familien aus finanziellen Gründen auf die vorhandene, eigentlich zu kleine Mietwohnung.

Das wiederum verschlechtert die Lage des Pfälzer Bau-Handwerks. Laut der aktuellen HWK-Konjunkturumfrage erwarten nur noch 68 Prozent der Baubetriebe eine mindestens konstante Geschäftsentwicklung – im Frühjahr 2023 waren es noch 78 Prozent.

Hier geht es zu einem ausführlichen Beitrag mit einer Übersichtsgrafik zur Lage im pfälzischen Handwerk. Ein paar Dinge stören die Handwerksbetriebe besonders.