Die Lage am Kreiskrankenhaus ist sehr angespannt, wie Verwaltungsdirektor Markus Kieser auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte. Derzeit seien 14 Patienten mit dem Coronavirus in Behandlung. Dazu komme, dass auch die eigenen Mitarbeiter wegen Krankheit ausfallen. „Das ist jetzt nix Neues, aber es hat sich verschärft“, so Kieser. Das Kreiskrankenhaus fühle sich von der Politik im Stich gelassen. Die Zuschüsse für die Behandlung von Corona-Patienten seien ausgelaufen und vor dem nächsten „Corona-Winter“ keine neue Regelung in Sicht. Kieser: „Wir befinden uns weiter in einer Pandemie, aber der Gesetzgeber sieht es nicht für notwendig an, uns zu helfen.“ Dazu komme, dass wegen Energiekrise und Inflation auch für das Krankenhaus derzeit alle Kosten steigen. Laut Kreisverwaltung wurden dem Gesundheitsamt am Dienstag innerhalb eines Tages 265 neue Fälle gemeldet, davon 69 in der Verbandsgemeinde Leiningerland und 29 in Grünstadt.