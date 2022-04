Verkehrschaos verursachte ein Autofahrer am frühen Donnerstagabend auf der Autobahn 65 bei Landau-Zentrum . Wie die Landauer Polizei meldet, verlor der Mann aus dem Kreis Germersheim, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, gegen 17.30 Uhr einen nagelneuen Lattenrost, der ungesichert auf einem Anhänger gelegen hatte. Das landete auf der Gegenfahrbahn in Richtung Ludwigshafen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten bremsen und ausweichen, um nicht mit dem Lattenrost zu kollidieren. Polizisten bargen das Teil. Laut Polizeibericht kam niemand zu Schaden. Den 51-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und ein Punkt in Flensburg.