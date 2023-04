Ob dieser Ladendieb seine Tat bereut hat? Wie die Polizei berichtet, hat ein 41-Jähriger am Mittwoch gegen 15.20 Uhr versucht, eine Packung Zwiebeln und ein Tiefkühlhähnchen aus einem Supermarkt in der Tullastraße zu stehlen. Die 53-jährige Filialleiterin habe ihn hinter der Kasse angesprochen und die Herausgabe seiner Beute verlangt. Der Mann sei daraufhin aggressiv geworden und habe die 53-Jährige an den Armen gepackt und sie von sich gestoßen. Dann habe er die Flucht angetreten. Diese habe laut Polizei aber nicht lange gedauert, denn kurz darauf sei er wieder im Laden aufgetaucht. Er habe sein Diebesgut in die Auslage geworfen und sei erneut getürmt. Da die Zeugen den Polizeibeamten eine detaillierte Personenbeschreibung geben konnten, hätten die Beamten den Mann in der Nähe des Supermarktes kontrollieren können.