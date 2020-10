Vier unbekannte Jugendliche haben in den vergangenen zwei Wochen wiederholt eine Ladenbesitzerin in der Weinstraße Süd belästigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau das Verhalten der Jugendlichen am Dienstag gemeldet. Demnach würden die jungen Leute regelmäßig an der Eingangstür vorbeilaufen, dagegen schlagen oder auch die Tür kurz öffnen und hereinrufen. Einer der Jugendlichen wurde als sehr korpulent beschrieben. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.