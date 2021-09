Die Ladeinfrastruktur für E-Autos soll verbraucherfreundlicher werden und so die Elektromobilität weiter fördern. Der Bundesrat billigte am Freitag eine neue Ladesäulenverordnung, die vor allem das sogenannte spontane Laden unterwegs einfacher machen soll. Umstritten ist dabei allerdings eine in der Vorschrift enthaltene Pflicht zum Einbau von Kartenlesegeräten für die Bezahlung des Ladevorgangs.

Die Neuregelung soll vermeiden, dass Fahrerinnen und Fahrer eines Elektroautos erst beispielsweise einen umständlichen Registrierungsprozess von örtlichen Stadtwerken durchlaufen müssen, bevor sie ihr Fahrzeug laden können. Daher schreibt die Verordnung vor, dass Ladesäulen das kontaktlose Bezahlen per Kredit- oder Debitkarte ermöglichen müssen. Zudem muss es an der Ladesäule selbst oder in deren unmittelbarer Umgebung eine Möglichkeit zur Authentifizierung für bargeldloses Bezahlen geben.