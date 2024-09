Das House of Lords ist ein Relikt aus dem Mittelalter. In das britische Oberhaus wird man nicht gewählt, sondern hineingeboren oder ernannt. Sie stammen größtenteils aus Familien, die ihr Vermögen und ihren Einfluss zu Zeiten erlangt haben, als das britische Empire noch ein echtes Weltreich und entsprechend mächtig war. Als das Land und seine Führungsschicht von Ausbeutung der Kolonien und Sklavenhandel profitierte. Inzwischen hat es zwar einen Großteil seiner Macht eingebüßt, aber es hat immer noch Einfluss auf die Gesetzgebung. So sind 92 der knapp 800 Sitze weiterhin dem Erbadel vorbehalten. Dem will die Labour-Regierung nun ein Ende bereiten. Mehr zum Thema lesen Sie hier