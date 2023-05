Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim wurde ein 83-jähriger Radfahrer tödlich verletzt. Wie die Polizei meldet, befuhr der Senior kurz vor 17 Uhr mit seinem Rad den Feldweg am Hahnenhof, der in die L522 mündet. Beim Überqueren der Landesstraße übersah er das Auto einer 30-Jährigen, die von Frankenthal kommend in Richtung Lambsheim fuhr. Laut Bericht konnte die Frau den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der 83-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zur Unfallaufnahme wurde die L522 mehrere Stunden lang gesperrt. Der genaue Hergang wird von der Polizei noch ermittelt.