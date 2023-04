Seit etwa 17 Uhr ist in Gerolsheim die L 520 an der Einmündung der K24 wegen eines Unfalls gesperrt. Nach Polizeiangaben hat eine aus Richtung Heßheim kommende 46-jährige Autofahrerin – vermutlich wegen der tief stehenden Sonne – beim Linksabbiegen auf die Kreisstraße nach Lambsheim einen entgegenkommenden Fiat 500 übersehen. Ihr Ford Fiesta prallte frontal mit dem Fiat zusammen, in dem neben der 23-jährigen Fahrerin noch drei junge Frauen saßen. Alle fünf wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden. An dem Unfall beteiligt wurde laut Polizei auch der Fahrer eines Honda Civic, der von der K24 auf die Landesstraße einbiegen wollte. Seine Wagen wurde von dem Fiat gerammt. Der Mann blieb unverletzt. Den Schaden an allen drei Fahrzeugen schätzen die Beamten auf etwa 28.000 Euro. Die L520 ist noch so lange gesperrt, bis die Straßenmeisterei Grünstadt die Unfallstelle geräumt hat.