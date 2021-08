Auf der Landstraßen-Kreuzung bei Großfischlingen im Kreis Südliche Weinstraße kommt es immer wieder zu Unfällen mit verletzten Personen. Dort, wo sich die L507 und L542 begegnen und Stopp-Schilder zusätzlich den Verkehr regeln sollen. Ab Montag rauscht auch noch der Umleitungsverkehr der B272 an diesem Gefahrenpunkt vorbei. Wegen einer Fahrbahnsanierung zwischen der Offenbacher Neumühle und dem Kreisel in Hochstadt muss der Verkehr in Richtung Landau beziehungsweise Speyer für drei Wochen umgeleitet werden. Die Polizei Edenkoben und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer sehen Handlungsbedarf. Die Planungen für eine Umgestaltung der Kreuzung werden vorangetrieben. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.