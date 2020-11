Schwere Verletzungen hat am Montag ein 29-jähriger Lkw-Fahrer erlitten, als er gegen 9.35 Uhr auf der Landesstraße 454 bei Laumersheim verunglückte. Nach Angaben der Grünstadter Polizei war sein mit Teer beladener Kipper etwa 1,3 Kilometer vor der Ortseinfahrt Weisenheim am Sand aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen. In einem vier Meter tiefer liegenden Feld überschlug sich der Wagen mehrmals und kam circa 15 Meter abseits der Straße auf den Reifen zum Stehen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Landesstraße bis 18 Uhr gesperrt

Der Lkw, der seine Ladung laut Polizei nicht verloren hat, wird derzeit geborgen. Deshalb ist die L454 zwischen Weisenheim und dem Kreisverkehr der L520 zwischen Gerolsheim und Großkarlbach noch für mehrere Stunden voll gesperrt, voraussichtlich bis 18 Uhr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu meiden.