Nach einer Demonstration in der Nähe von Lützerath ist nach Angaben des Energiekonzerns RWE eine Person in den Braunkohletagebau gelangt. Schlagstöcke und Pfefferspray kamen bei der Demo zum Einsatz.

Erkelenz (dpa) - Nach Angaben des Energiekonzerns RWE ist es einer Person gelungen, sich während einer Demonstration Nähe Lützerath herauszulösen und in den Braunkohletagebau in Garzweiler vorzudringen. Das teilte ein RWE-Sprecher am Dienstag mit. „Das ist natürlich grob leichtsinnig, was der da macht“, sagte er. Die Person stehe auf einer „Art Treppenabsatz“ in der Böschung. Die „Aachener Zeitung“ hatte berichtet.

Die Demonstration mit mehreren Hundert Klimaaktivisten – darunter auch Greta Thunberg – ist am Dienstag im Braunkohle-Dorf Keyenberg gestartet. Währenddessen ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Auch Pferde seien im Einsatz, um die Demonstranten einzukreisen.

Lützerath wurde in den vergangenen Tagen von der Polizei geräumt und soll abgebaggert werden.