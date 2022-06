Eine Westpfälzerin hat bei einer Kontrolle am Sonntagabend in Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) die Polizei angelogen, ist damit aber schnell aufgeflogen. Die 39-jährige Polo-Fahrerin behauptete zunächst, dass sie ihren Führerschein daheim vergessen habe. Doch in Wirklichkeit ist er ihr schon längst entzogen worden. Außerdem wirkte die Frau wie jemand, der Drogen genommen hat. Ein Schnelltest ergab, dass sie wohl verschiedene Rauschgift-Arten konsumiert hatte. Für eine genauere Überprüfung ist ihr eine Blutprobe entnommen worden, außerdem haben die Polizisten den Autoschlüssel der Westpfälzerin einbehalten und mehrere Strafverfahren eingeleitet.