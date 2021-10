Bald stehen in allen Schulen des Zweibrücker Landes Lüftungsgeräte. Sie sollen die Luft von Viren reinigen , vor allem von Coronaviren. Die Dinger sind bestellt, sie werden Ende November geliefert. Das sagte Bürgermeister Björn Bernhard am Mittwoch in der Sitzung des Verbandsgemeinderats. Er hatte noch zwei gute Nachrichten auf Lager: Das Contwiger Freibad habe in dieser Saison 22.000 Besucher gezählt. Und die Verbandsgemeinde feiere am 31. Mai 2022 in der Hornbacher Pirminiushalle ihren 50. Geburtstag groß. Die schlechte Nachricht: Da es momentan extreme Probleme mit dem Beschaffen des Baumaterials gebe, könnten die Kinder von Hornbach nicht wie geplant nach den Herbstferien ins Schulgebäude zurück. Sie blieben deshalb noch bis zum Jahresende in der Pirminiushalle.