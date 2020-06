Ein 47-jähriger Mann in Kaiserslautern wird verdächtigt, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor einem Jahr auf Facebook öffentlich begrüßt und sich damit strafbar gemacht zu haben. Deshalb sind Einsatzkräfte bei ihm wie auch bei einem 67-jährigen Beschuldigten in Cochem am Donnerstag zur Hausdurchsuchung angerückt. Das teilte der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer mit.

Die Durchsuchungen sind den Angaben nach Teil einer bundesweit konzertierten Aktion, bei der in zwölf Bundesländern Maßnahmen gegen insgesamt 40 Beschuldigte vollstreckt werden. Ausgangspunkt seien die seit September 2019 geführten Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Den Beschuldigten drohen bei einer Verurteilung Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen