Wenige Monate lebte sie in der Tierauffangstation Tierart, nun geht die Reise weiter. Die Löwin Manuschka zieht am Montag von Maßweiler in die Niederlande um. Außer einer neuen Umgebung erwarten sie dort auch Artgenossen. Womöglich ist das Nachbarland noch nicht die Endstation für die Großkatze.

Die Matthäuskirche soll nun doch nicht verkauft werden. Vorerst. Ziel von Dekan Ralph Krieger ist, ein lebendiges Gemeindeleben auf dem Kirchberg zu etablieren – ohne eigenen Pfarrer.

Ende 2026 soll über dem Buchwald bei Hengstbach Strom erzeugt werden. Die von BayWa re geplanten beiden Windkraftanlagen sind umstritten. Die Genehmigungsbehörde will bis Ende des Jahres entscheiden. Es könnte auch länger dauern.

Wer eine große Leidenschaft für Autos hegt, sich aber keinen riesigen Fuhrpark samt Rennstrecke im heimischen Garten leisten kann, setzt auf maßstabsgetreue Modelle. Frank Finkel hat sein Hobby vor bereits 14 Jahren zum Nebenberuf gemacht.

Wegen gefährlicher Körperverletzung stand ein 24-Jähriger Zweibrücker vor dem Amtsgericht. Er soll einem heute 22-Jährigen eine stark blutende Wunde an der Stirn zugefügt zu haben.

Der Busenberger Holzschuhpfad zählt zu den herausragenden Premiumpfaden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und zieht an schönen Tagen viele Wanderer an. Die stehen immer öfter vor Barrieren, die von einem Grundstücksbesitzer aufgebaut werden.

Ein 17 Jahre alter Schüler aus Reifenberg ist Europameister im Hacking. Er setzte sich mit seinem Team gegen Mannschaften aus 31 anderen europäischen Staaten durch.

Die Zwillingsbrüder Pascal und Frederic Keller wollen die Berufsorientierung an Schulen modernisieren. Schuld daran ist auch die eigene Lebensgeschichte. Am Hohenstaufen-Gymnasium haben die Schüler nun zum ersten Mal erleben können, was es bedeuten kann, mutig seinen eigenen Weg zu gehen.