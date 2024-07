Nach drei Jahren ist Schluss mit dem lokalen Gutscheinsystem „Keeplocal“. Die Firma in St. Wendel hat Insolvenz angemeldet. Der Insolvenzverwalter sieht schwarz für die Fortführung des Unternehmens. Was Gutschein-Besitzer in Pirmasens und Umgebung jetzt wissen sollten.

Der Mordprozess von Bubenhausen ist ohne Urteil beendet. Am Dienstagmorgen hätte es gefällt werden sollen. Doch am Morgen teilte das Landgericht Zweibrücken mit, dass der 37-jährige Angeklagte in der Nacht auf Dienstag in der Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken verstorben sei. Für Dienstagnachmittag wurde die Obduktion des Leichnams anberaumt.

Die Widersprüche, die die Städte Saarbrücken, Homburg und Neunkirchen gegen die geplante Erweiterung des Fashion Outlet Zweibrücken eingelegt haben, wurden abgewiesen. Es soll von derzeit 21.000 auf 29.500 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitert werden. Die Neustadter Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd habe keine „Verletzung eines subjektiv-öffentlichen Rechts“ erkennen können.

Der Chef der Zweibrücker Soldaten berichtet, dass die Kaserne eine Modernisierung braucht. Und warum man sich einen Augusttag 2025 heute schon im Kalender anstreichen sollte.

Die Umnutzung der ehemaligen Schuhfabrik Diplomat in Leimen ist ein Mammutprojekt in der Gemeinde, wie es noch keines gab. Vier Investoren, allesamt in der Baubranche tätig, wagen sich nun an diese Großaufgabe.

Die Löwin Manuschka lebt seit vergangener Woche auf dem Gelände der Tierauffangstation Tierart. Am Dienstag durfte sie zum ersten Mal das Außengehege erkunden.

Im Sommer sind gleich zwei Handball-Bundesligisten zum Trainingslager in Dahn: die Rhein-Neckar-Löwen und der VfL Gummersbach.

Bislang lässt das Sommerwetter in der Pfalz noch auf sich warten – mit Folgen für die Freibäder in der Region. Die RHEINPFALZ hat sich auf der Biebermühle, in Hauenstein, Dahn und Heltersberg umgehört, wie die Saison bislang verläuft.