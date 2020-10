Das im Landauer Reptilium gestrandete Löwenbaby Lea lebt noch immer zwischen Echsen, Schlangen und anderen Exoten. Dabei hat die kleine Löwin bereits über fünf Kilogramm zugenommen. Bei ihrer Ankunft im Reptilium vor vier Wochen wog sie zwischen acht und neun Kilogramm. Mittlerweile bringt sie stramme 14 Kilo auf die Waage. Wie lange sie dort noch auf der Quarantäne-Station bleiben wird, steht noch immer nicht fest.

Durch die Corona-Situation haben die Behörden in Europa geschlossen und ohne die Transport-Genehmigung, welche von den Behörden ausgestellt werden sollte, darf Lea nicht nach Spanien in ihr zukünftiges Zuhause und zu ihren Spielkameraden transportiert werden, informiert das Reptilium in einer Pressemitteilung.

Anfang September wurde Lea nach einem Autounfall auf der A5 im Unfallwagen gefunden und in die Quarantäne-Station des größten Reptilienzoos in Deutschland gebracht. Kaum eine adäquate Bleibe für die Raubkatze, auch wenn sich Zoodirektor Uwe Wünstel fürsorglich um Lea kümmert und sein Ziehkind bereits ins Herz geschlossen hat. Damit sie auch ohne Mutter zu einer gesunden Löwin aufwachsen kann, bekommt sie täglich zwischen ein und 1,5 Kilogramm Fleisch mit Spurenelementen und Vitaminen zu futtern.

Auch wenn es Lea im Reptilium gut geht, ist es für die Löwin keine Dauerlösung. Aktuell sei sie noch immer ein sehr zahmes Tier, berichtet das Reptilium, jedoch wird auch eine Handaufzucht jeden Tag wilder und stärker. Zoodirektor Wünstel und die Mitarbeiter hoffen daher, dass die Reise für Lea bald weitergehen kann.