Das weiße Löwenbaby „Lea“, das seit September im Landauer Reptilium zu Hause ist, wird seine Notunterkunft bald verlassen. Das von einer slowakischen Züchterin stammende und während des Transports auf der A 5 verunglückte Jungtier könne zu seinem Käufer bei Barcelona gebracht werden, teilte am Montag die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit.

Das Veterinäramt der Kreisverwaltung habe ein sogenanntes Traces-Dokument erstellt, womit sichergestellt sei, dass „Lea“ EU-rechtskonform transportiert werden könne. Das gesamte Prozedere erfolge in enger Abstimmung mit dem Landesuntersuchungsamt in Koblenz, dem Umweltministerium in Mainz und dem Reptilium in Landau. Am Mittwoch wollen der Südpfälzer Landrat Dietmar Seefeldt und der Reptilium-Geschäftsführer Uwe Wünstel über die Art des Transports und zur Entscheidung des Veterinäramtes informieren.

Traces (Trade Control and Expert System) ist ein 2004 von der Europäischen Union eingeführtes Datenbanksystem, mit dem der gesamte Tierverkehr innerhalb der EU sowie über die Grenzen der EU hinaus erfasst wird.